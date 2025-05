DAX aktuell

Nach dem jüngsten Rekordhoch kommt der DAX am Mittwoch zurück. Welche Impulse heute von Quartalszahlen und Ausblicken kommen.

Der DAX eröffnete den Handelstag 0,17 Prozent höher bei 23.679,03 Punkten und fällt dann in den roten Bereich.

Am Montag hatte die bisherige Einigung zwischen den USA und China im Zollstreit den deutschen Leitindex auf ein neues Rekordhoch bei 23.911,98 Zählern gehievt. Den höchsten Schlusskurs aller Zeiten verzeichnete er am gestrigen Dienstag bei 23.638,56 Punkten.

Nachhaltige Rally oder Fehlausbruch?

Ein Grund zur Beunruhigung seien die kleinen Abschläge Experten zufolge nicht. Solange der DAX nicht unter sein Mitte März erreichtes Rekordhoch bei 23.476 Punkte rutsche, sei alles in Ordnung. Sollte er jedoch wieder darunter sacken, wäre der jüngste Rekordlauf ein "klassischer Fehlausbruch" gewesen, wie Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets sagte.

Zahlen und Ausblicke machen Kurse

Die Aufmerksamkeit der Anleger gilt auch zur Wochenmitte vor allem den Quartalsberichten hierzulande. Wirtschaftsdaten stehen keine wichtigen auf der Agenda. Was die Politik betrifft, steht die erste Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz an. Neuigkeiten zu den Friedensgesprächen zwischen Russland und der Ukraine in Istanbul gibt es bislang keine.

Im Auge behalten die Anleger Daimler Truck nach einer Prognosesenkung. Aus dem DAX legten am Morgen dann noch E.ON, Brenntag und die Porsche Holding Zahlen vor.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX