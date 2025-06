BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets springt am Montagnachmittag hoch

Fokus auf Aktienkurs

Um 15:43 Uhr stieg die BIGG Digital Assets-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 12,6 Prozent auf 0,088 EUR. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,092 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 0,080 EUR. Zuletzt wechselten 324 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,179 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2024 erreicht. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 50,895 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,050 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 75,600 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BIGG Digital Assets am 30.05.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,00 CAD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,09 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 87,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BIGG Digital Assets einen Umsatz von 2,18 Mio. CAD eingefahren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net