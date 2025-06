BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Dienstagvormittag mit kräftigen Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BIGG Digital Assets gab in der BMN-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 7,9 Prozent auf 0,081 EUR abwärts.

Das Papier von BIGG Digital Assets gab in der BMN-Sitzung ab. Um 09:14 Uhr ging es um 7,9 Prozent auf 0,081 EUR abwärts. Die BIGG Digital Assets-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,081 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 0,081 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,179 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 121,014 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 0,050 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 61,800 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 30.05.2025. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,00 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 87,61 Prozent auf 4,09 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,18 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

2025 dürfte BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,030 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

