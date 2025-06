BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 0,080 EUR nach.

Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 11:43 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 0,080 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,078 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,078 EUR.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 122,943 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,656 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie.

BIGG Digital Assets gewährte am 30.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,00 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 87,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,09 Mio. CAD im Vergleich zu 2,18 Mio. CAD im Vorjahresquartal.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,030 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net