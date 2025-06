BIGG Digital Assets im Blick

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets haussiert am Nachmittag

05.06.25 16:09 Uhr

Die Aktie von BIGG Digital Assets zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 12,6 Prozent im Plus bei 0,090 EUR.

Wer­bung

Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 15:46 Uhr 12,6 Prozent im Plus bei 0,090 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf 0,090 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,078 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 186 BIGG Digital Assets-Aktien. Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,179 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BIGG Digital Assets-Aktie somit 49,497 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,050 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BIGG Digital Assets-Aktie 80,600 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Am 30.05.2025 hat BIGG Digital Assets in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,00 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 4,09 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BIGG Digital Assets 2,18 Mio. CAD umgesetzt. Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BIGG Digital Assets Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BIGG Digital Assets Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com