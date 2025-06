BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

So bewegt sich BIGG Digital Assets

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Zuletzt konnte die Aktie von BIGG Digital Assets zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,9 Prozent auf 0,086 EUR.

Um 09:03 Uhr wies die BIGG Digital Assets-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 0,086 EUR nach oben. In der Spitze legte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,086 EUR zu. Bei 0,080 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten BIGG Digital Assets-Aktien beläuft sich auf 85.000 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,178 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.12.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 107,451 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,053 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BIGG Digital Assets-Aktie 60,861 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 30.05.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 87,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,09 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 2,18 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BIGG Digital Assets-Verlust in Höhe von -0,030 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net