BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger schicken BIGG Digital Assets am Dienstagmittag tief südwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 8,9 Prozent auf 0,080 EUR abwärts.

Um 11:43 Uhr ging es für die BIGG Digital Assets-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 8,9 Prozent auf 0,080 EUR. Im Tief verlor die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,080 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,081 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 123,500 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,500 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BIGG Digital Assets ließ sich am 30.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,00 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 4,09 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BIGG Digital Assets 2,18 Mio. CAD umgesetzt.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net