BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets steigt am Mittag

So entwickelt sich BIGG Digital Assets

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie stieg im BMN-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,8 Prozent auf 0,081 EUR.

Im BMN-Handel gewannen die BIGG Digital Assets-Papiere um 11:44 Uhr 3,8 Prozent. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,081 EUR zu. Mit einem Wert von 0,080 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BIGG Digital Assets-Aktie somit 54,698 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (0,050 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 38,272 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BIGG Digital Assets am 30.05.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4,09 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,18 Mio. CAD umgesetzt.

Analysten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,030 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net