BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger schicken BIGG Digital Assets am Montagnachmittag tief südwärts

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die Aktionäre schickten das Papier von BIGG Digital Assets nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,9 Prozent auf 0,105 EUR.

Die Aktie verlor um 15:54 Uhr in der BMN-Sitzung 5,9 Prozent auf 0,105 EUR. In der Spitze fiel die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,105 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,114 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 78.930 BIGG Digital Assets-Aktien.

Am 14.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,256 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Kursplus von 142,884 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.09.2024 bei 0,078 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,712 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 28.11.2024 legte BIGG Digital Assets die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,02 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 47,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,13 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 1,44 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net