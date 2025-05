BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets gibt am Vormittag deutlich nach

BIGG Digital Assets im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BIGG Digital Assets befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 12,4 Prozent auf 0,065 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:10 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 12,4 Prozent auf 0,065 EUR. Im Tief verlor die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,065 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.900 BIGG Digital Assets-Aktien.

Am 10.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,178 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BIGG Digital Assets-Aktie somit 63,412 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 0,053 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,098 Prozent.

Am 30.04.2025 lud BIGG Digital Assets zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 92,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,20 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 2,18 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

