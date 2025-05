BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via BMN bei 0,070 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im BMN-Handel um 11:43 Uhr bei 0,070 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,070 EUR. In der Spitze fiel die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,065 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,065 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,179 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Kursplus von 155,429 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,050 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BIGG Digital Assets-Aktie 40,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BIGG Digital Assets am 30.04.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 92,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,20 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 2,18 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net