BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets gewinnt am Vormittag an Boden

BIGG Digital Assets im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Zuletzt sprang die BIGG Digital Assets-Aktie im BMN-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 0,074 EUR zu.

Die BIGG Digital Assets-Aktie konnte um 09:13 Uhr im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 0,074 EUR. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,074 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,074 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 141,296 Prozent über dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,050 EUR ab. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 48,200 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 30.05.2025 lud BIGG Digital Assets zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 87,61 Prozent auf 4,09 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,030 CAD ausweisen wird.

