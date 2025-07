BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets tritt am Nachmittag auf der Stelle

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BIGG Digital Assets zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Die BIGG Digital Assets-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via BMN bei 0,076 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:44 Uhr bei der BIGG Digital Assets-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im BMN-Handel nahezu unverändert bei 0,076 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BIGG Digital Assets-Aktie bisher bei 0,081 EUR. In der Spitze büßte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,073 EUR ein. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,076 EUR. Bisher wurden via BMN 15.300 BIGG Digital Assets-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 0,179 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BIGG Digital Assets-Aktie somit 57,774 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,050 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Verlust von 33,775 Prozent wieder erreichen.

Am 30.05.2025 äußerte sich BIGG Digital Assets zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,00 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4,09 Mio. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 87,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

2025 dürfte BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,030 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

