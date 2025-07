BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets behauptet sich am Mittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 0,076 EUR zeigte sich die BIGG Digital Assets-Aktie im BMN-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die BIGG Digital Assets-Aktie um 11:43 Uhr im BMN-Handel bei 0,076 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,081 EUR. Die Abwärtsbewegung der BIGG Digital Assets-Aktie ging bis auf 0,073 EUR. Bei 0,076 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.300 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 136,821 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,050 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 33,775 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 30.05.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 87,61 Prozent auf 4,09 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net