BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets verteuert sich am Freitagmittag kräftig

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 16,7 Prozent auf 0,090 EUR.

Um 11:41 Uhr sprang die BIGG Digital Assets-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 16,7 Prozent auf 0,090 EUR zu. In der Spitze gewann die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,090 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,085 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 190.180 BIGG Digital Assets-Aktien.

Bei 0,178 EUR markierte der Titel am 10.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BIGG Digital Assets-Aktie somit 49,495 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,053 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,667 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BIGG Digital Assets am 30.05.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 87,61 Prozent auf 4,09 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,18 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net