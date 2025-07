BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Freitagvormittag im Keller

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 6,1 Prozent auf 0,078 EUR.

Das Papier von BIGG Digital Assets befand sich um 09:13 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 6,1 Prozent auf 0,078 EUR ab. Das Tagestief markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,077 EUR. Bei 0,077 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via BMN 3.000 BIGG Digital Assets-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 0,179 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 129,525 Prozent Plus fehlen der BIGG Digital Assets-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,050 EUR. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,815 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 30.05.2025 hat BIGG Digital Assets in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,00 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,09 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 87,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. CAD in den Büchern standen.

Laut Analysten dürfte BIGG Digital Assets im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,030 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net