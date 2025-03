BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BIGG Digital Assets-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,4 Prozent auf 0,075 EUR.

Die Aktie notierte um 09:17 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 3,4 Prozent auf 0,075 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bisher bei 0,070 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,071 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BIGG Digital Assets-Aktien beläuft sich auf 73.100 Stück.

Am 10.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,178 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 137,600 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 10.03.2025 auf bis zu 0,070 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,667 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 28.11.2024. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,02 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 47,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,44 Mio. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,13 Mio. CAD ausgewiesen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net