BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets springt am Mittag an

BIGG Digital Assets im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BIGG Digital Assets konnte zuletzt klettern und stieg im BMN-Handel um 8,2 Prozent auf 0,079 EUR.

Das Papier von BIGG Digital Assets legte um 11:43 Uhr zu und stieg im BMN-Handel um 8,2 Prozent auf 0,079 EUR. Im Tageshoch stieg die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,079 EUR. Bei 0,079 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten BIGG Digital Assets-Aktien beläuft sich auf 3.230 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,179 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 126,616 Prozent über dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie. Bei 0,050 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,629 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 30.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,00 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 87,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,09 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 2,18 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net