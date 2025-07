BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets springt am Dienstagnachmittag an

Blick auf BIGG Digital Assets-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BIGG Digital Assets. Im BMN-Handel gewannen die BIGG Digital Assets-Papiere zuletzt 9,7 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:43 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 9,7 Prozent auf 0,080 EUR zu. Die BIGG Digital Assets-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,080 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,079 EUR. Von der BIGG Digital Assets-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.230 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2024 auf bis zu 0,179 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 123,500 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,050 EUR. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie 37,500 Prozent sinken.

Am 30.05.2025 legte BIGG Digital Assets die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,00 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 87,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,18 Mio. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,09 Mio. CAD ausgewiesen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net