BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Vormittag im Ausverkauf

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages.

Die BIGG Digital Assets-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:07 Uhr um 9,1 Prozent auf 0,074 EUR nach. Bei 0,073 EUR markierte die BIGG Digital Assets-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,077 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.800 BIGG Digital Assets-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,178 EUR an. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 58,754 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,053 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,347 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 30.05.2025 hat BIGG Digital Assets in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 87,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,09 Mio. CAD, während im Vorjahreszeitraum 2,18 Mio. CAD ausgewiesen worden waren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,030 CAD ausweisen wird.

