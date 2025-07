BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets schiebt sich am Vormittag vor

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 0,086 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BIGG Digital Assets nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie um 09:13 Uhr 3,6 Prozent auf 0,086 EUR. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,086 EUR zu. Mit einem Wert von 0,071 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BIGG Digital Assets-Aktien beläuft sich auf 6.171 Stück.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Kursplus von 108,392 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,050 EUR am 08.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,725 Prozent.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BIGG Digital Assets am 30.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,00 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,09 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 87,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BIGG Digital Assets einen Umsatz von 2,18 Mio. CAD eingefahren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,030 CAD je Aktie in den BIGG Digital Assets-Büchern.

Redaktion finanzen.net