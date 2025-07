BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets fällt am Mittag tief

BIGG Digital Assets im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 13,2 Prozent auf 0,072 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie gab im BMN-Handel um 11:44 Uhr um 13,2 Prozent auf 0,072 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,070 EUR. Bei 0,071 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten BIGG Digital Assets-Aktien beläuft sich auf 142.171 Stück.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 0,179 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BIGG Digital Assets-Aktie 148,679 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 0,050 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BIGG Digital Assets-Aktie 43,800 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BIGG Digital Assets ließ sich am 30.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,00 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4,09 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,18 Mio. CAD umgesetzt.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net