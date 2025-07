BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets verliert am Montagnachmittag

BIGG Digital Assets im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Zuletzt fiel die BIGG Digital Assets-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 0,076 EUR ab.

Der BIGG Digital Assets-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 16:06 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 0,076 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bisher bei 0,076 EUR. Bei 0,076 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Tradegate 14.625 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Bei 0,178 EUR erreichte der Titel am 10.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 135,714 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,053 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 29,365 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 30.05.2025 lud BIGG Digital Assets zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,00 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,09 Mio. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,18 Mio. CAD umgesetzt worden waren.

Experten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets im Jahr 2025 -0,030 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

