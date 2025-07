BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Donnerstagnachmittag nahezu unbewegt

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Kaum Ausschläge verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie im BMN-Handel und tendierte zuletzt bei 0,087 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die BIGG Digital Assets-Aktie um 15:43 Uhr im BMN-Handel bei 0,087 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,091 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,077 EUR nach. Bei 0,077 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.650 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,179 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 105,517 Prozent Plus fehlen der BIGG Digital Assets-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,529 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BIGG Digital Assets veröffentlichte am 30.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,00 CAD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,09 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 87,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BIGG Digital Assets einen Umsatz von 2,18 Mio. CAD eingefahren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net