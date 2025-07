BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets behauptet sich am Donnerstagvormittag

Kursverlauf

Die Aktie von BIGG Digital Assets hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BIGG Digital Assets-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im BMN-Handel bei 0,087 EUR.

Mit einem Wert von 0,087 EUR bewegte sich die BIGG Digital Assets-Aktie um 09:13 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 0,091 EUR erreichte die BIGG Digital Assets-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,077 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,077 EUR. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 1.600 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,179 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 105,517 Prozent über dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,050 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BIGG Digital Assets-Aktie 74,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 30.05.2025 hat BIGG Digital Assets die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,00 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,09 Mio. CAD – ein Plus von 87,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BIGG Digital Assets 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net