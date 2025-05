BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittag mit sattem Kursplus

Kurs der BIGG Digital Assets

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie stieg im BMN-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 10,9 Prozent auf 0,110 EUR.

Die Aktie legte um 11:44 Uhr in der BMN-Sitzung 10,9 Prozent auf 0,110 EUR zu. Im Tageshoch stieg die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,110 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,096 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 20.311 BIGG Digital Assets-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 38,702 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 0,050 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 119,200 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BIGG Digital Assets ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,20 Mio. CAD – ein Plus von 92,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BIGG Digital Assets 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets im Jahr 2025 -0,030 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

