BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Donnerstagvormittag mit Verlusten

So entwickelt sich BIGG Digital Assets

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Zuletzt fiel die BIGG Digital Assets-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 3,9 Prozent auf 0,112 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte um 09:13 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 3,9 Prozent auf 0,112 EUR. Die Abwärtsbewegung der BIGG Digital Assets-Aktie ging bis auf 0,112 EUR. Mit einem Wert von 0,112 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 866 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Bei 0,256 EUR markierte der Titel am 14.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 128,571 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,078 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 30,089 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 29.11.2024 lud BIGG Digital Assets zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,02 CAD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz wurden 2,13 Mio. CAD gegenüber 1,44 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

BIGG Digital Assets dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 05.05.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net