BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger schicken BIGG Digital Assets am Donnerstagvormittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 0,097 EUR abwärts.

Das Papier von BIGG Digital Assets befand sich um 09:13 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 1,4 Prozent auf 0,097 EUR ab. In der Spitze büßte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,090 EUR ein. Bei 0,090 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 1.587 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.03.2024 bei 0,230 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 137,578 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.09.2024 (0,078 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 18,944 Prozent Luft nach unten.

Am 28.11.2024 hat BIGG Digital Assets in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,02 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 47,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,44 Mio. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,13 Mio. CAD ausgewiesen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie belaufen.

