BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Dienstagvormittag höher

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von BIGG Digital Assets. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 0,110 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:14 Uhr in der BMN-Sitzung 0,5 Prozent auf 0,110 EUR zu. Im Tageshoch stieg die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,111 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,111 EUR.

Am 14.02.2024 markierte das Papier bei 0,256 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 133,151 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 09.09.2024 Kursverluste bis auf 0,078 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie 28,689 Prozent sinken.

Am 29.11.2024 äußerte sich BIGG Digital Assets zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,02 CAD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 47,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,13 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 1,44 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum.

BIGG Digital Assets wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 05.05.2025 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

