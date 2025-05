BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets knickt am Mittag ein

So bewegt sich BIGG Digital Assets

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Zuletzt ging es für die BIGG Digital Assets-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 7,3 Prozent auf 0,087 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von BIGG Digital Assets nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 11:39 Uhr 7,3 Prozent auf 0,087 EUR. Die Abwärtsbewegung der BIGG Digital Assets-Aktie ging bis auf 0,087 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,087 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 60.079 BIGG Digital Assets-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,178 EUR) erklomm das Papier am 10.12.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 104,592 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,053 EUR ab. Mit Abgaben von 38,691 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BIGG Digital Assets veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,00 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 92,66 Prozent auf 4,20 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,18 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net