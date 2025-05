BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Nachmittag im Ausverkauf

Notierung im Blick

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BIGG Digital Assets-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 10,9 Prozent auf 0,080 EUR.

Um 15:43 Uhr verlor das Papier 10,9 Prozent auf 0,080 EUR. Das Tagestief markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,080 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,086 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 106 BIGG Digital Assets-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2024 auf bis zu 0,179 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 123,780 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (0,050 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 37,422 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,00 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,20 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 92,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. CAD in den Büchern standen.

Laut Analysten dürfte BIGG Digital Assets im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,030 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net