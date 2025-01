BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets stabilisiert sich am Vormittag

Kurs der BIGG Digital Assets

Die Aktie von BIGG Digital Assets hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BIGG Digital Assets-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 0,111 EUR.

Im Tradegate-Handel kam die BIGG Digital Assets-Aktie um 09:11 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 0,111 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,112 EUR aus. Die BIGG Digital Assets-Aktie sank bis auf 0,111 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,111 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 19.523 BIGG Digital Assets-Aktien.

Am 14.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,255 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BIGG Digital Assets-Aktie 129,693 Prozent zulegen. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,077 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 44,837 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 29.11.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,02 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 47,92 Prozent auf 2,13 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,44 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Die BIGG Digital Assets-Bilanz für Q4 2024 wird am 05.05.2025 erwartet.

Laut Analysten dürfte BIGG Digital Assets im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net