BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittwochmittag im Keller

BIGG Digital Assets im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 5,2 Prozent auf 0,106 EUR.

Das Papier von BIGG Digital Assets befand sich um 11:43 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 5,2 Prozent auf 0,106 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bisher bei 0,105 EUR. Bei 0,105 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel.

Am 14.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,256 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 141,055 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,078 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 26,271 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BIGG Digital Assets am 28.11.2024 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,02 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,13 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BIGG Digital Assets einen Umsatz von 1,44 Mio. CAD eingefahren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

