BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets bricht am Freitagnachmittag nach oben aus

Aktienentwicklung

Die Aktie von BIGG Digital Assets zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BIGG Digital Assets nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie zuletzt 10,1 Prozent auf 0,077 EUR.

Um 15:43 Uhr sprang die BIGG Digital Assets-Aktie im BMN-Handel an und legte um 10,1 Prozent auf 0,077 EUR zu. Die BIGG Digital Assets-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,080 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,070 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.000 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 0,179 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 131,907 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (0,050 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie 35,149 Prozent sinken.

Am 30.05.2025 lud BIGG Digital Assets zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls 0,00 CAD je Aktie eingebüßt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,09 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 87,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BIGG Digital Assets einen Umsatz von 2,18 Mio. CAD eingefahren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,030 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

