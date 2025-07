BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Freitagmittag im Bullenmodus

Kursverlauf

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BIGG Digital Assets legte zuletzt zu und stieg im BMN-Handel um 11,4 Prozent auf 0,078 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im BMN-Handel um 11:43 Uhr in Grün und gewann 11,4 Prozent auf 0,078 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,078 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,070 EUR.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,179 EUR erreichte der Titel am 05.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 129,231 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,050 EUR am 08.04.2025. Mit Abgaben von 35,897 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BIGG Digital Assets ließ sich am 30.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,00 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 4,09 Mio. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,18 Mio. CAD umgesetzt worden waren.

Laut Analysten dürfte BIGG Digital Assets im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,030 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net