Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie kam im Stuttgart-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 37,50 EUR.

Im Stuttgart-Handel kam die Bijou Brigitte-Aktie um 16:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 37,50 EUR. Kurzfristig markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 38,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 37,30 EUR. Den Stuttgart-Handel startete das Papier bei 37,70 EUR. Bisher wurden via Stuttgart 448 Bijou Brigitte-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 46,50 EUR erreichte der Titel am 12.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bijou Brigitte-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 28.08.2024 Kursverluste bis auf 31,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 17,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bijou Brigitte am 06.11.2014 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

