Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte stabilisiert sich am Vormittag

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Kaum Ausschläge verzeichnete die Bijou Brigitte-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 36,55 EUR.

Werte in diesem Artikel

Zum Vortag unverändert notierte die Bijou Brigitte-Aktie um 09:02 Uhr im XETRA-Handel bei 36,55 EUR. In der Spitze gewann die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 36,55 EUR. In der Spitze büßte die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 36,55 EUR ein. Bei 36,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 20 Bijou Brigitte-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bijou Brigitte-Aktie mit einem Kursplus von 22,30 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,00 EUR. Dieser Wert wurde am 21.08.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 15,18 Prozent könnte die Bijou Brigitte-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 06.11.2014 äußerte sich Bijou Brigitte zu den Kennzahlen des am 30.09.2014 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,36 EUR, nach 1,36 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 89,00 Mio. EUR, gegenüber 89,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker