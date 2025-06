Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Montagvormittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bijou Brigitte hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Bijou Brigitte-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 43,50 EUR.

Die Bijou Brigitte-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 43,50 EUR. Die Bijou Brigitte-Aktie legte bis auf 43,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 43,20 EUR ein. Bei 43,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.910 Bijou Brigitte-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.06.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 6,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,00 EUR ab. Abschläge von 28,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 06.11.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bijou Brigitte in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

