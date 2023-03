Brenntag-Aktie in Grün: Brenntag angeblich vor großem Aktienrückkauf

Dabei könnte das Volumen bei etlichen Hundert Millionen Euro liegen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montagabend unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der DAX -Konzern dürfte in den kommenden Tagen einen entsprechenden Plan bekannt geben. An diesem Mittwoch veröffentlicht Brenntag seinen Geschäftsbericht für das Jahr 2022. Für die Brenntag-Aktie geht es im XETRA-Handel 1,29 Prozent auf 72,50 Euro nach oben.

/ngu/he

ESSEN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE

Bildquellen: Brenntag