US-Vorgaben stützen: DAX wagt zum Start Erholungsversuch

Der DAX begann den Dienstagshandel 1,53 Prozent höher bei 10.627,07 Punkten.

Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex wegen sehr düsterer Prognosen der EZB mehr als zwei Prozent eingebüßt. Am Montag - nach dem Feiertag am Freitag - kamen dann die Furcht vor einem Wiederaufflammen des Handelskonflikts sowie sehr schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone infolge der Corona-Krise hinzu und es ging um weitere 3,6 Prozent abwärts. Der Erholungsgewinn des DAX seit dem Tief im virusbedingten Börsencrash Mitte März hat sich damit auf knapp 27 Prozent verringert. In den USA konnten der Dow Jones am Montag nach einem schwachen Handelsverlauf ein kleines Plus in den Feierabend retten.

Anleihekäufe der EZB im Fokus

Mit Aufmerksamkeit schauen die Börsianer nach Karlsruhe: Dort verkündet das Bundesverfassungsgericht sein Urteil über ein zentrales Instrument der Krisenpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Im Kern geht es darum, ob die Währungshüter im Rahmen ihrer Geldpolitik Staatsanleihen der Euro-Länder in Billionenhöhe erwerben dürfen. Die Entscheidung könnte unter anderem Einfluss haben auf die jüngsten Stützungsmaßnahmen der EZB im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie. Denn zu diesen gehören umfangreiche neue Anleihenkäufe im Volumen von 750 Milliarden Euro bis zum Jahresende.

Bilanzsaison in voller Fahrt

Die Pandemie hinterlässt tiefe Spuren in den Geschäftsberichten der Unternehmen. Unter anderem erlauben der Chipkonzern Infineon, der Medizintechnik-Hersteller Siemens Healthineers, die Niveau-Mutter Beiersdorf und der Kochboxen-Lieferdienst HelloFresh einen Blick in ihre Bücher.

