Cronos kann trotz Coronavirus-Krise Umsatzsprung vermelden - Aktie im Minus

Cronos hat am 08.05.2020 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2020 abgelaufen war. Auf der Umsatzseite standen 11,8 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,5 Millionen CAD umgesetzt. Damit konnte das kanadische Unternehmen seine Erlöse um rund 180 Prozent steigern. Doch trotz dieses Umsatzssprungs lagen die Umsätze unter den Erwartungen: Experten waren von einem noch deutlicheren Plus ausgegangen.

Überraschung beim Gewinn

Beim Ergebnis je Aktie erzielte das Unternehmen 0,281 CAD. Damit lief es auf Ergebnisseite besser, als am Markt erwartet. Im Vorjahr hatten 0,480 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Doch der Gewinn war nicht auf eine starke operative Geschäftsentwicklung zurückzuführen, sondern vielmehr Folge der Neubewertung derivativer Verbindlichkeiten.

Cronos-Aktie als Underperformer

Die Cronos-Aktie hat im bisherigen Jahresverlauf deutlich schlechter abgeschnitten als der Markt. Seit Jahresstart hat der Anteilsschein fast ein Drittel an Wert verloren. Das war auch der Schwäche der Branche zu schulden, der Preisdruck auf dem Cannabis-Markt hatte auch andere Branchenvertreter hart getroffen.

Michael Gorenstein, CEO des Unternehmens, bewertet die Aussichten von Cronos für den weiteren Jahresverlauf dennoch positiv. "Trotz der Herausforderungen und Unsicherheiten, die sich aus der COVID-19-Pandemie ergeben, bleiben wir als Unternehmen agil und fokussiert", betonte er im Rahmen der Bilanzvorlage. "Wir sind weiterhin gut positioniert und setzen uns für die Schaffung eines nachhaltigen und langfristigen Werts für die Aktionäre ein. Wir sind zuversichtlich, dass 2020 ein erfolgreiches Jahr für die Cronos Group wird", so der Konzernlenker weiter.

An der US-Börse fiel die Cronos-Aktie infolge der Zahlen an der Nasdaq am Freitag um 3,04 Prozent auf 5,42 US-Dollar. Im Montagshandel gab der Anteilsschein dann weitere 2,77 Prozent auf 5,27 US-Dollar ab.

