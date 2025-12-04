DAX23.896 +0,9%Est505.722 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,51 -2,2%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.403 -1,1%Euro1,1666 -0,1%Öl63,05 +0,5%Gold4.200 -0,1%
Biohändler Alnatura steigert Umsatz erneut

04.12.25 13:36 Uhr

DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Biohändler Alnatura hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den Umsatz abermals gesteigert. Dieser sei 2024 bis Ende September 2025 um 6,6 Prozent auf 1,27 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen in Darmstadt mit. Zugleich wuchs die Zahl der Mitarbeiter um fünf Prozent auf 3.718. Schon im Geschäftsjahr zuvor hatte Alnatura einen Umsatzanstieg verzeichnet. Angaben zum Gewinn gab es nicht.

Wer­bung

Das Unternehmen mit über 150 Märkten deutschlandweit will im laufenden Geschäftsjahr acht neue Filialen eröffnen. In den vergangenen zehn Jahren seien 131 Höfe bei der Umstellung auf Bioprodukte finanziell unterstützt worden, durch die 21.000 Hektar biologisch bewirtschaftet werden. Auch im laufenden Geschäftsjahr solle Höfen bei der Umstellung von konventioneller Landwirtschaft geholfen werden.

Alnatura will eigenen Angaben zufolge auch in die Logistik und IT-Infrastruktur investieren. So soll im südhessischen Groß-Rohrheim im Sommer kommenden Jahres ein 30.000 Quadratmeter großes Lager in Betrieb gehen. Hierfür werde das Zertifikat Platin für nachhaltiges Bauen angestrebt. Die Fassade werde aus heimischen Lerchenholz bestehen und soll ohne fossile Brennstoffe auskommen./opi/DP/jha