BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Donnerstagnachmittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Zuletzt stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 115,38 USD.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von BioNTech (ADRs) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 115,38 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 115,78 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 114,93 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 14.619 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 131,24 USD erreichte der Titel am 18.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 76,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 33,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte BioNTech (ADRs) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 136,50 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 04.11.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,91 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,73 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,37 Mrd. USD im Vergleich zu 973,94 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 31.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -3,097 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

