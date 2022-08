BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) gibt am Dienstagvormittag nach

Der BioNTech (ADRs)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 02.08.2022 09:22:00 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 160,65 EUR. Bei 159,20 EUR markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 159,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.252 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 11.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 395,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 59,33 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 111,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2022). Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 44,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 230,57 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 09.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 14,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,39 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.374,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 211,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.048,40 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von BioNTech (ADRs) wird am 08.08.2022 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 07.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2022 34,92 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie, Bavarian Nordic-Aktie & Co: Impfstoff-Nachfrage zieht laut neuen Schätzungen deutlich an

USA bestellen über 65 Millionen Dosen Omikron-Impfstoff bei Moderna

Novavax, Moderna, BioNTech, CureVac & Co: Pandemie macht keine Pause - Warten auf den Herbst

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com