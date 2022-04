BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 163,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 162,35 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 166,65 EUR. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 45.261 Stück gehandelt.

Am 11.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 395,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von 142,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2021 bei 94,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 266,00 USD.

Am 09.05.2022 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 12,18 EUR, nach 1,15 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 345,40 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 93,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 5,53 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.05.2022 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2022 rechnen Experten am 29.03.2023.

Experten taxieren den BioNTech (ADRs)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 23,99 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com