BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger greifen bei BioNTech (ADRs) am Montagmittag zu

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von BioNTech (ADRs) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 180,00 EUR. Bei 186,70 EUR erreichte die BioNTech (ADRs)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 185,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 107.810 Stück gehandelt.

Bei 395,00 EUR erreichte der Titel am 11.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 54,43 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 111,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie 61,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 230,57 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 09.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 14,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,39 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 6.374,60 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 211,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.048,40 EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 15.11.2023 dürfte BioNTech (ADRs) die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 34,92 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

CureVac nach Klageeinreichung: BioNTech und Pfizer setzen sich zur Wehr

BioNTech-, Novavax-, Moderna-Aktie und Co. im Fokus: So viel Impfstoff wurde bereits nach Deutschland geliefert

BioNTech-Aktie, Bavarian Nordic-Aktie & Co: Impfstoff-Nachfrage zieht laut neuen Schätzungen deutlich an

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com