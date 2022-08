BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Dienstagmittag südwärts

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 163,20 EUR. Der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 162,40 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 164,90 EUR. Bisher wurden heute 20.441 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2021 bei 395,00 EUR. Gewinne von 58,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 111,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,63 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 230,57 USD.

BioNTech (ADRs) gewährte am 08.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,45 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,39 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 56,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.048,40 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.200,00 EUR ausgewiesen.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 07.11.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 15.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2022 35,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie trotzdem deutlich leichter: Kräftiges Gewinn- und Umsatzwachstum im ersten Halbjahr

Ausblick: BioNTech vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

CureVac nach Klageeinreichung: BioNTech und Pfizer setzen sich zur Wehr

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com