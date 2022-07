BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Vormittag mit Abschlägen

Der BioNTech (ADRs)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11.07.2022 09:22:00 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 166,35 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie sank bis auf 164,55 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 164,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.325 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 395,00 EUR erreichte der Titel am 11.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 57,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 111,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 49,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 230,57 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

BioNTech (ADRs) gewährte am 09.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 14,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.374,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 211,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.048,40 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte BioNTech (ADRs) am 08.08.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 07.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2022 34,87 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

