BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) schiebt sich am Vormittag vor

Die BioNTech (ADRs)-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 146,25 EUR. Kurzfristig markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 147,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 147,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.143 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 29.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 332,00 EUR an. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 55,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 111,30 EUR. Mit Abgaben von 31,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 223,86 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 08.08.2022 vor. Das EPS lag bei 6,45 EUR. Im letzten Jahr hatte BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 10,77 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 3.200,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 39,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 5.308,50 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2022 erfolgen. Die Veröffentlichung der BioNTech (ADRs)-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 15.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 34,58 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie stärker: Lauterbach rechnet mit zügigem Start für Omikron-Impfstoff

BioNTech-Aktie stark: BioNTech plant Beschäftigung in Mainz auf 5.000 auszubauen

BioNTech-Aktie im Plus: BioNTech denkt offenbar über Standort in Israel nach

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com