PNE-Aktie in Grün: PNE will operativen Gewinn deutlich steigern

Bis 2027 solle der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf mehr als 150 Millionen Euro steigen, teilte das SDAX -Unternehmen aus Cuxhaven bei einem Investorentag in Frankfurt am Donnerstag mit. Gegenüber dem 2021-Wert von 32,7 Millionen Euro wäre das eine Vervierfachung, hieß es.

Ferner will PNE seine Projektpipeline bis 2027 deutlich auf mehr als 20 Gigawatt beziehungsweise Gigawatt-Peak ausweiten. Neben Windanlagen an Land im Volumen von 10 Gigawatt sowie 2 Gigawatt auf See rechnet der Vorstand mit Photovoltaik-Projekten von rund 8 Gigawatt-Peak. Zuletzt hatte PNE hier einen Gesamtwert von 11,4 Gigawatt/Gigawatt-Peak auf dem Zettel.

Die PNE-Aktie legt via XETRA zeitweise um 0,50 Prozent auf 20,25 Euro zu.

/ngu/jha/

CUXHAVEM/FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf PNE AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PNE AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PNE AG

Bildquellen: PNE